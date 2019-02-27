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15:06

Дробыш оценил отказ артистов выступать за Украину в "Евровидении"

культура

15:06

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский продюсер Виктор Дробыш прокомментировал отказ Maruv и Kazka заключать соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на участие в "Евровидении". По его мнению, артисты не пошли на компромиссы с властью.

"И Kazka, и Maruv были очень сильными претендентами. Музыка есть музыка. Чтобы творческий человек оставался на подъеме, он должен быть свободным во все времена и во всех странах независимо от политического строя", – сказал Дробыш в комментарии RT.

Музыкальный эксперт также добавил, что руководство Украины "заигралось" до такой степени, что "в Германии в 30-е годы было легче".

Проблемы с определением участника "Евровидения" от Украины возникли, когда выяснилось, что победительница национального отбора Maruv гастролирует по России, а права на песню Siren Song принадлежат Warner Music Russia. По официальной версии, стороны не смогли договориться об условиях контракта.

Группы Freedom Jazz и Kazka, занявшие соответственно второе и третье место в отборе, также отказались ехать на конкурс. В дальнейшем украинский вещатель может предложить представлять страну другим финалистам национального отбора – коллективам YUKO, Brunette Shoot Blondes и дуэту ANNA MARIA. Также вещатель имеет право назначить кандидата самостоятельно.

"Евровидение-2019" пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле 14, 16 и 18 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

культура

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