Ушла из жизни известная по фильму "Королева" британская актриса Сильвия Симс

Фото: ТАСС/PA via AP/Fiona Hanson

Ушла из жизни в возрасте 89 лет известная по фильму "Королева" британская актриса Сильвия Симс, сообщает BBC со ссылкой на заявление ее детей.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Симс родилась в Лондоне в 1934 году. Славу она получила в 1957 году, когда в свет вышла кинокартина "Женщина в халате" (Woman in a Dressing Gown). За игру в этом фильме актрису номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории "Лучшая британская актриса".

Позже Симс два раза номинировали на премию БАФТА за роли в фильмах "На этой улице нет деревьев" (No Trees in the Street) 1959 года и "Финиковая косточка" (The Tamarind Seed) 1974 года.

Кроме того, Симс снималась в телесериалах. Так, актриса исполнила роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в сериале "Тэтчер: последние дни" (Thatcher: The Final Days) 1991 года.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!