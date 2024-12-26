Леонид Якубович отметил историческое значение постановки "Соборная площадь"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Постановка "Соборная площадь" имеет важное образовательное и историческое значение, заявил телеведущий и актер Леонид Якубович.

"К сожалению, мы многое теряем в связи с огрехами в образовании и воспитании нашей сегодняшней молодежи. И подобные спектакли – это серьезный учебно-познавательный процесс. Без него, наверное, вообще невозможно", – цитирует Агентство "Москва" Якубовича.

Телеведущий выступил одним из главных героев мультимедийной постановки, он также рекомендовал смотреть спектакль вместе с детьми. Якубович в том числе отметил важность кинопарка "Москино" для развития киноиндустрии.

"Впервые создается на постоянной основе огромная площадка, которая будет использоваться много раз. И я думаю, что это, конечно, подарок для тех, кто работает в кино, и для тех, кто работает в театре тоже", – добавил телеведущий.

Премьерные показы постановки состоялись 21 и 22 декабря. Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля.

"Соборная площадь" будет идти до 23 февраля следующего года. В новогодние праздники спектакль можно будет посетить ежедневно в 17:00 и 18:30.