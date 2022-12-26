Шоураннер "Уэнсдэй" объяснил, почему Дженна Ортега участвовала в съемках с коронавирусом

Фото: кадр из фильма "Уэнсдэй"; режиссер – Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру; производство – 1.21 Pictures

Шоураннер сериала "Уэнсдей" Майлз Миллар рассказал, почему актриса Дженна Ортега снималась в знаменитой танцевальной сцене будучи больной COVID-19. Его слова передает Independent.

Миллар рассказал, что на площадке строго соблюдались антиковидные протоколы. По его словам, за день до съемок результат теста актрисы на коронавирус был отрицательный.

"Как только пришел положительный тест, мы проводили ее со съемочной площадки и отправили на карантин дней на десять", – отметил шоураннер.

Ранее Ортега рассказала, что снималась в популярной сцене, несмотря на плохое самочувствие и боли во всем теле. По словам актрисы, в перерывах между дублями команда давала ей лекарства.

Ранее создателей сериала "Уэнсдэй" – режиссера Тима Бертона и Netflix – обвинили в расизме из-за того, что отрицательных героев в основном играют темнокожие актеры. В частности, Джой Сандей сыграла злую девочку в академии Nevermore, а Иман Марсон – хулигана и сына коррумпированного мэра. При этом представитель режиссера отрицает обвинения.

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