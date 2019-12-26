Оркестр имени Светланова исполнит "Рождественскую ораторию" в соборе святых Петра и Павла

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Впервые в московском Кафедральном соборе святых Петра и Павла 4 и 5 января выступит прославленный коллектив – Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского.

Один из самых востребованных музыкантов мира, Юровский крайне редко исполняет в Москве музыку барокко. В дни новогодних праздников, в преддверии православного Рождества он вместе с блистательной международной командой солистов представит "Рождественскую ораторию" И. С. Баха. Уникальная акустика и атмосфера собора позволят слушателям лучше ощутить праздничный дух этой музыки.

"Я редко исполняю Баха в России, но с течением времени появилась внутренняя потребность играть эту музыку все чаще и чаще. "Рождественская оратория" – это одно из моих любимых сочинений Баха, с ним у меня связана длинная история, начавшаяся именно здесь, в России, – рассказал Владимир Юровский. – В конце 80-х годов в Москву приехал Гельмут Риллинг, с участием студентов Московской консерватории и привезенных им солистов впервые в Советском Союзе были исполнены первые три части "Рождественской оратории". Я был на этом концерте и помню, какое незабываемое ощущение вызвала во мне эта музыка и какое ощущение счастья долго еще жило во мне.

В 2008 году, когда я являлся членом коллегии Российского национального оркестра, мы исполнили четыре из шести кантат "Рождественской оратории" в Большом зале Консерватории. Но уже тогда у меня возникло ощущение, что эта музыка более органично будет воплощаться в условиях храма. Такой храм в Москве есть – Кафедральный собор святых Петра и Павла. Музыка Баха в соборе звучит лучше: необходимо ограничение акустического и визуального пространства, чтобы концентрировать внимание на музыкальных событиях и тех духовных идеях, которые артикулируются в этом сочинении. Я причисляю себя к поколению исторически информированных музыкантов, и исполнять Баха мы будем в барочных традициях настолько, насколько это возможно сделать на современных инструментах".

"Рождественская оратория" – шесть кантат, написанных Бахом для исполнения во время праздничных рождественских служб в главных церквях Лейпцига. Последовательное изложение повествования Евангелия придают кантатам характер законченного цикла, а роскошный инструментальный состав, включающий трубы и литавры, ставит их в ряд самых торжественных, радостных и величественных творений немецкого гения. Грандиозное по масштабам произведение для солистов, хора и оркестра будет исполнено в два вечера: 4 января прозвучат первая, вторая и третья части оратории, а 5 января – четвертая, пятая и шестая. В исполнении принимают участие вокальный ансамбль Intrada, известный как очень успешный и авторитетный российский интерпретатор музыки барокко.