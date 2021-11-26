Госдума РФ весной рассмотрит законопроект о запрете сцен насилия в кино

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Весной депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете демонстрации кинокартин со сценами насилия и нетрадиционных отношений, рассказала председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что СМИ и правоохранительные органы тоже должны участвовать в защите детей от воздействия такой негативной информации. Внесем на рассмотрение в весеннюю сессию", – сказала она.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Такая инициатива рассматривалась на заседании Общественного совета при ведомстве.

