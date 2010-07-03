Пассажиры московского метро увидят 150 картин с выставки "Память поколений"

Фото: пресс-служба проекта "Россия – Моя история"

В московском метро начала работу выставка из 150 репродукций работ советских и российских художников, представленных на экспозиции "Память поколений" в ЦВЗ "Манеж". Познакомиться с произведениями искусства, которые посвящены теме Великой Отечественной войны, смогут ежедневно сотни тысяч пассажиров.

Полутораметровые постеры разместили в переходах между станциями "Чеховская", "Тверская", "Пушкинская", "Новокузнецкая", "Третьяковская", "Новослободская" и "Менделеевская".

На стенах переходов воспроизведены работы Гелия Коржева, Юрия Пименова, Дмитрия Жилинского, Александра Дейнеки, Евгения Вучетича и других. Особое место среди них занимают такие сильные и искренние, как "Фашист пролетел" Аркадия Пластова, "Письмо с фронта" Александра Лактионова и "Мать-героиня" Петра Бучкина.

"Мы хотели показать самые яркие произведения с выставки, чтобы заинтересовать спешащих на работу людей и пробудить у них желание продолжить знакомство с подлинными шедеврами отечественного искусства, собранными из 32 городов России, непосредственно на экспозиции "Память поколений", – пояснил организатор выставки Иван Есин.

Каждый желающий сможет воспользоваться бесплатным аудиогидом "Память поколений", размещенным в электронном приложении. В дороге он расскажет интересные и малоизвестные факты из биографии художников, об истории создания полотен или об изображенных на них людях.

Ранее в поддержку экспозиции метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт "Тройка" с изображением знаменитой картины Лактионова "Письмо с фронта" и 900 тысяч проездных билетов "Единый" с информацией о выставке, дающих право бесплатного посещения исторического парка "Россия – Моя история" на ВДНХ.

Выставка "Память поколений" открылась в "Манеже" 4 ноября. В 15 залах показаны 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающих все этапы войны и ее осмысления. Экспозиция уже сейчас стала одним из главных культурных событий месяца: за первые семь дней работы ее посещаемость превысила 50 тысяч человек.

Работа выставки сопровождается бесплатной экскурсионной и образовательной программой, подготовленной проектом "Россия – Моя история".

Организаторы выставки – Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, министерство культуры России, исторический парк "Россия – Моя история" и Российское военно-историческое общество. Экспозиция будет работать без выходных до 8 декабря.