"Тройка" в новом дизайне поможет бесплатно увидеть выставки в парке "Россия – Моя история"

Фото: предоставлено пресс-службой выставки "Память поколений"
Тематическая серия карт "Тройка" и билетов "Единый", приуроченная к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", появилась в продаже в столичном метро. Тематический билет "Единый" выпущен тиражом 900 тысяч экземпляров, а "Тройка" – 100 тысяч.
На лицевой стороне карты "Тройка" изображена картина "Письмо с фронта" советского живописца Александра Лактионова, хранящаяся в Государственном Русском музее.
"Ежегодно 4 ноября проект "Россия – Моя история" презентует свой новый проект в ЦВЗ "Манеж". В этом году мы покажем жителям и гостям столицы выставку "Память поколений", посвященную подвигу нашего народа в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Специально к выставке совместно с московским метрополитеном мы выпустили карту "Тройка" с уникальным дизайном и дополнительными привилегиями для ее обладателей, которые смогут совершенно бесплатно посетить мультимедийные выставки "Рюриковичи" и "Романовы" в историческом парке на ВДНХ до конца 2019 года", – отметил руководитель московского парка "Россия – Моя история" Иван Есин.
Проездные билеты "Единый" с информацией о выставке, а также новые тематические "Тройки" можно будет приобрести во всех кассах столичного метро, а также в полнофункциональных автоматах по продаже билетов.
Организаторы выставки – Патриарший совет по культуре, правительство Москвы, министерство культуры РФ, исторический парк "Россия – Моя история" и Российское военно-историческое общество.
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