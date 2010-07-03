"Тройка" в новом дизайне поможет бесплатно увидеть выставки в парке "Россия – Моя история"

Фото: предоставлено пресс-службой выставки "Память поколений"

Тематическая серия карт "Тройка" и билетов "Единый", приуроченная к открытию выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", появилась в продаже в столичном метро. Тематический билет "Единый" выпущен тиражом 900 тысяч экземпляров, а "Тройка" – 100 тысяч.

На лицевой стороне карты "Тройка" изображена картина "Письмо с фронта" советского живописца Александра Лактионова, хранящаяся в Государственном Русском музее.

"Ежегодно 4 ноября проект "Россия – Моя история" презентует свой новый проект в ЦВЗ "Манеж". В этом году мы покажем жителям и гостям столицы выставку "Память поколений", посвященную подвигу нашего народа в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Специально к выставке совместно с московским метрополитеном мы выпустили карту "Тройка" с уникальным дизайном и дополнительными привилегиями для ее обладателей, которые смогут совершенно бесплатно посетить мультимедийные выставки "Рюриковичи" и "Романовы" в историческом парке на ВДНХ до конца 2019 года", – отметил руководитель московского парка "Россия – Моя история" Иван Есин.

Проездные билеты "Единый" с информацией о выставке, а также новые тематические "Тройки" можно будет приобрести во всех кассах столичного метро, а также в полнофункциональных автоматах по продаже билетов.