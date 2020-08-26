Назван лауреат Букеровской премии 2020 года

Фото: instagram.com/mariekelucasrijneveld

Обладательницей Международной Букеровской премии 2020 года стала писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд, сообщает RT.

Она удостоилась награды за роман "Неловкий вечер".

Денежный приз премии, который делится между победителем и переводчиком, составляет 64,5 тысячи долларов.

В шорт-лист попали шесть авторов из Японии, Аргентины, Мексики, Германии, Нидерландов и Ирана.

Ранее сообщалось, что правнук британской писательницы Агаты Кристи переименовал французское издание ее романа "Десять негритят". Новое название детектива – "Их было десять".