Правнук Агаты Кристи переименовал роман "Десять негритят"

12:19
Фото: ТАСС/DPA
Правнук британской писательницы Агаты Кристи переименовал французское издание ее романа "Десять негритят". Новое название детектива – "Их было десять", сообщает "Газета.ру".
Наследник Джеймс Причард пояснил, что для названия была взята строчка из популярного детского стишка, который Агата Кристи не сочиняла. Он также напомнил, что в Великобритании название книги изменили на "И не осталось никого" еще в 1980-х.
Причард полагает, что писательнице не понравилось бы, что кого-то могут задеть ее сочинения. Он настаивает на том, чтобы "Десять негритят" были переименованы на всех языках, на которых выходит книга.
По сюжету романа, десять приглашенных на небольшой остров незнакомцев один за другим лишаются жизни. Остров, который в оригинале называется Негритянским, также переименовали.
Ранее на сервисе Wink вышел сериал режиссера Паскаля Ложье – автора хорроров "Мученицы" и "Страна призраков" с Милен Фармер в главных ролях.
Сюжет премьеры "Их было десять" написан по мотивам романа Агаты Кристи "Десять негритят", а съемки проходили на живописных Карибских островах и юге Франции.
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