Коллекцию ксилографий Сальвадора Дали представят в Москве

Фото: фргамент ксилографии Сальвадора Дали из коллекции Андреа Понтальти
Экспозиция с ксилографиями Сальвадора Дали по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери откроется в столице 28 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Коллекцию с иллюстрациями художника, принадлежащую итальянскому коллекционеру Андреа Понтальти, представят в арт-центре "Ветошный". В нее войдут 100 ксилографий, выполненных Дали для юбилейного издания "Божественной комедии", которое вышло в 1965 году.
Выставка будет работать до 2 декабря. В рамках нее также запланированы лекции, посвященные "Божественной комедии", итальянской культуре, поэзии, ксилографии и самому Сальвадору Дали.
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