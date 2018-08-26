Коллекцию ксилографий Сальвадора Дали представят в Москве

Фото: фргамент ксилографии Сальвадора Дали из коллекции Андреа Понтальти

Экспозиция с ксилографиями Сальвадора Дали по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери откроется в столице 28 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Коллекцию с иллюстрациями художника, принадлежащую итальянскому коллекционеру Андреа Понтальти, представят в арт-центре "Ветошный". В нее войдут 100 ксилографий, выполненных Дали для юбилейного издания "Божественной комедии", которое вышло в 1965 году.

Выставка будет работать до 2 декабря. В рамках нее также запланированы лекции, посвященные "Божественной комедии", итальянской культуре, поэзии, ксилографии и самому Сальвадору Дали.