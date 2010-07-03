Армену Джигарханяну запретили ездить в театр

Народный артист СССР и худрук Московского драматического театра (МДТ) Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, но к работе приступит только после восстановления. Об этом написал в официальной группе актера в Facebook его друг Артур Согомонян.

"Наш мэтр чувствует себя хорошо, как говорит он сам: "Согласно паспортным данным". В театр ездить пока сложно, врачи рекомендуют сначала полностью восстановиться и только потом приступать к работе", – написал Согомонян. Он также отметил, что с прессой Джигарханян не общается.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года. Он провел две недели в больнице из-за повышенного содержания сахара в крови. Спустя месяц его вновь госпитализировали.

В начале 2018 года артиста доставили в больницу с подозрением на гипертонический криз. В конце апреля в СМИ появились данные, что Джигарханян впал в кому. Позднее его представители сообщили, что актер пришел в себя, а среди причин плохого самочувствия артиста были "проблемы с легкими". Кроме того, известно, что Джигарханян регулярно проходит лечение в больницах и санаториях.