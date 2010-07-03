Бывшая "Мисс Москва" не советует участвовать в конкурсах красоты

Алеся Семеренко, лишенная титула "Мисс Москва", посоветовала девушкам не участвовать в конкурсах красоты, поскольку это тяжелое испытание. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Ранее организаторы конкурса лишили Семеренко титула и короны, поскольку она якобы не выполняла условия контракта. Девушка не посетила ни одно из мероприятий, в котором должна была участвовать, а также сломала корону.
Впоследствии Семеренко опровергла заявление организаторов, обвинив их в клевете. По ее словам, ни одного мероприятия с момента проведения конкурса не было, а корону она "лично отвезла в офис и ее благополучно приняли".
"Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром", — написала Семеренко.
Она отметила, что в стране формируется неправильное отношение к победительницам конкурса красоты, и они могут стать "объектом насмешек и сплетен".
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