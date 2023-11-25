Заслуженная артистка РФ Дмитриева скончалась в возрасте 78 лет

Фото: mtfontanka.ru

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Наталия Дмитриева умерла в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

В сообщении указано, что Дмитриева ушла из жизни после продолжительной болезни.

В театре добавили, что коллеги будут помнить Дмитриеву как профессионала, прекрасную женщину, друга и партнера. Они скорбят вместе с родными и близкими актрисы, указали в учреждении.

Пресс-служба театра отметила, что актриса с 1968 по 1979 год работала в Ленинском театре имени Ленинского комсомола, а с 1979 по 1980 год – в театре имени Ленсовета. В 1980 году Дмитриева устроилась в Молодежный театр на Фонтанке, где проработала 43 года.