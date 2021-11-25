Гостем "The City. Говорим" станет писатель Александр Мурашев

Фото: Екатерина Варзарь

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет писатель, радиоведущий, куратор научных проектов, участник панельной дискуссии медиафестиваля "Твоя Москва" Александр Мурашев. Смотрите эфир в ночь на пятницу, 26 ноября в 0:20.

Когда дополненная реальность полностью вытеснит традиционные учебники? Станет ли высшее образование скоро ненужным? Об этом в "The City. Говорим" ведущему программы Дмитрию А. Быкову расскажет писатель Александр Мурашев.

В октябре этого года прошел городской медиафестиваль "Твоя Москва", организованный телеканалом Москва 24. Площадкой фестиваля стал гигантский мультимедийный интерактивный куб, на гранях которого, помимо видеоработ визуальных дизайнеров, транслировались концерты, дискуссии и лекции. Известные урбанисты, архитекторы, врачи, медиаперсоны обсудили, как изменилась и как продолжает меняться Москва.

Ранее гостем программы становился главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.