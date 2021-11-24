Главред Tatler станет гостем "The City. Говорим"

Фото: instagram.com/arianromanovsky

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Смотрите эфир в 00:40 в четверг, 25 ноября.

Светские тусовки сегодня: круг избранных или смешной пережиток? Почему светские персонажи интересны нам не меньше, чем артисты? Об этом с ведущей программы Ренатой Пиотровски поговорит главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

Ранее гостем программы становился ресторатор Владимир Перельман. Основатель и глава холдинга Perelman People (рестораны I Like Wine, Beer&Brut, "Рыба моя", "Жемчуга") рассказал, почему каждый ресторан пытается добавить в концепцию что-то культурное.