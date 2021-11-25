С февраля россияне смогут посещать кинотеатры по "Пушкинской карте"

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Участники программы "Пушкинская карта" смогут приобретать по ней билеты на сеансы отечественного кино с февраля будущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

"Обладатели карт смогут увидеть отечественные картины, снятые при поддержке Фонда кино и Минкультуры России. Напомним, в 2022 году каждому участнику программы на карту будет начислено 5 тысяч рублей. Две из них теперь можно будет потратить на посещение кинотеатров", – говорится в сообщении.

С инициативой покупать билеты с помощью "Пушкинской карты" на сеансы российских фильмов выступил Владимир Путин. Он назвал это одной из форм поддержки российского кино.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь нынешнего и следующего годов.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги. Культура".

