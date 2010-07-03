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Культура

20:48

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Дау"

культура

Фото: стоп-кадр из трейлера фильма "Дау", 2018 год, реж. Илья Хржановский

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Ильи Хржановского "Дау". В ведомстве посчитали, что картина "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщает Агентство "Москва".

Обращение с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на фильмы "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын" и "ДАУ. Саша Валера" поступило в Минкультуры в конце октября текущего года. Решение об отказе было принято в связи с тем, что фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию.

Многосерийный фильм Ильи Хржановского "Дау" рассказывает о жизни Льва Ландау – советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий. В рамках кинопроекта были отсняты 700 часов материала, из которого смонтировали 13 фильмов и сериалов. Открытие проекта состоялось 25 января в Париже.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что ресурсы ведомства и определенные полномочия не позволят ввести в стране какую-либо цензуру. По его мнению, цензура – это разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике.

Министр также подчеркнул, что отказать в выдаче прокатных удостоверений для фильмов можно только на основе нескольких пунктов закона.

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