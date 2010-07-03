Людмилу Вербицкую похоронят ‪27 ноября в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой состоится ‪27 ноября‬, сообщили ТАСС в университете.

Церемония пройдет в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной, где располагается учебное заведение. Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери.

В этот же день Вербицкую похоронят на Северном кладбище в поселке Парголово в Выборгском районе рядом с мужем – советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким, с которым они прожили более 40 лет.

Церемония захоронения пройдет по регламенту, предусмотренному для прощания с почетными гражданами Санкт-Петербурга.

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 24 ноября в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет.

Она была ректором СПбГУ с 1994 года по 2008 год, в 2008 году избрана на должность президента университета. В 2010 году ее избрали деканом филологического факультета вуза, с 2013 года занимала должность президента Российской академии образования.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, смерть Людмилы Вербицкой стала личной утратой для российского президента.

По его словам, российский лидер выразил глубокие соболезнования родным и близким президента Санкт-Петербургского государственного университета и всему коллективу вуза.