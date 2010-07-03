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Общество

24 ноября, 22:23

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

утраты общество

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге.

Президент РАО Юрий Зинченко заявил, что Вербицкая была главным русистом планеты.

"Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы", – цитирует его РИА Новости.

Все траурные мероприятия должны состояться в среду. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный университет. Защитила докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)".

В 1994 году стала первой женщиной-ректором за всю историю СПбГУ. Этот пост Вербицкая занимала до 2008 года, став впоследствии президентом СПбГУ.

В 2010 году ее избрали деканом филологического факультета вуза, с 2013 года она также занимала должность президента Российской академии образования.

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