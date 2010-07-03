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Общество

13:33

Песков рассказал об отношении Путина к бывшему ректору СПбГУ Вербицкой

власть утраты общество

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения и он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, российский лидер выразил глубокие соболезнования родным и близким президента Санкт-Петербургского государственного университета и всему коллективу вуза.

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге 24 ноября. Все траурные мероприятия должны состояться в среду. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный университет. Защитила докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)".

В 1994 году стала первой женщиной-ректором за всю историю СПбГУ. Этот пост Вербицкая занимала до 2008 года, став впоследствии президентом СПбГУ.

В 2010 году ее избрали деканом филологического факультета вуза, с 2013 года она также занимала должность президента Российской академии образования.

Президент РАО Юрий Зинченко заявил, что она была главным русистом планеты.

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