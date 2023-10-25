Юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Известный юморист и звезда "Кривого зеркала" Валерий Пономаренко был экстренно госпитализирован. Об этом сообщается в группе Пермского дворца культуры имени Калинина в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что из-за госпитализации артиста в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина.

Причины госпитализации Пономаренко не уточняются.

Ранее певца Диму Билана экстренно госпитализировали с бронхитом в Москве. Как утверждал артист, все ближайшие выступления, которые должны были пройти в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске, были перенесены на более поздние сроки.

До этого СМИ сообщали, что народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию. В телеграм-каналах писали, что артист оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, якобы у него были выявлены следы обширного инфаркта.

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