БДТ снял с репертуара спектакль с Басилашвили и Фрейндлих

Фото: 123RF/dotsent

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова объявил о завершении показа спектакля "Лето одного года" с участием Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Об этом говорится странице театра в соцсети "ВКонтакте".

В культурном заведении объяснили, что такое решение было принято самими артистами. Фрейндлих и Басилашвили почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь, и настало время с ним попрощаться, отметили в БДТ.

"Артисты чувствуют себя хорошо и работают над новыми проектами, чтобы еще не раз выйти на сцену БДТ. Раскрывать детали мы пока не будем, но верим, что скоро вас ждут новые встречи с любимыми актерами", – указывается в сообщении.

Ранее советский и российский актер Александр Збруев заявил, что временно не выступает на сцене. Он напомнил, что ему должно исполниться уже 88 лет. Он также отметил, что возобновит выступления, когда "надо будет". Збруев принимает участие в постановке "Одна и один" в Театре на Бронной, а также играет еще в трех спектаклях в театре "Ленком Марка Захарова" – "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".

