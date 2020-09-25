Концерт группы "Секрет" пройдет 9 октября в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерт группы "Секрет" состоится 9 октября в московском клубе "ГЛАВCLUB GREEN CONCERT". Мероприятие было запланировано на 21 июня, однако в связи с эпидемиологической ситуацией его перенесли. Все ранее купленные билеты действительны.

Группа даст концерт в классическом составе и исполнит свои золотые хиты "Привет", "Алиса", "Моя любовь на пятом этаже", "Ленинградское время", а также представит песни из нового альбома.

Бит-квартет "Секрет" был основан в Ленинграде в 1983 году Николаем Фоменко, Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным.