В Театре Ермоловой опровергли сообщение о госпитализации Меньшикова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Драматическом театре имени Ермоловой опровергли информацию, что их художественный руководитель Олег Меньшиков попал в реанимацию.

"Олег Евгеньевич проходит плановое обследование, ни о какой реанимации речи не идет", – цитирует ТАСС представителя учреждения. Отмечается, что к началу сезона худрук вернется к исполнению своих обязанностей.

Накануне в СМИ появились сообщения, что народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных больниц. 58-летнему актеру якобы стало плохо после употребления спиртного.

Актер Театра имени Ермоловой Сергей Бадичкин предположил, что ситуация связана со смертью актрисы Александры Назаровой. Меньшиков взял на себя подготовку гражданской панихиды, но на саму церемонию прийти не смог.

Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области. С 1985 года работает Московский драматический театр Ермоловой. Параллельно с театральными работами Олег Меньшиков интенсивно снимается в кино. Известен по ролям в фильмах "Жду и надеюсь", "Утомленные солнцем", "Капитан Фракасс", "Полоса препятствий", "Володя большой, Володя маленький", "Гардемарины, вперед! ", "Брызги шампанского", "Дюба дюба", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник" и др.

