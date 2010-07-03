В театре Ермоловой рассказали, что подкосило здоровье Олега Меньшикова

14:41
14:41
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В театре имени Ермоловой рассказали, что здоровье худрука театра Олега Меньшикова пошатнулось после кончины актрисы Александры Назаровой. Он взял на себя подготовку гражданской панихиды, но на саму церемонию прийти не смог, так как попал в больницу с алкогольной интоксикацией, пишет "Комсомольская правда".
Как рассказал актер театра имени Ермоловой Сергей Бадичкин, госпитализация Меньшикова и смерть Назаровой связаны. "Конечно, это взаимосвязано: уход Александры Ивановны очень повлиял на его самочувствие", – подчеркнул артист. "Они очень дружили. Это очень тяжело для него, такая беда", – добавил Бадичкин.
В театре отметили, что худрук хотел, чтобы гражданская панихида по Назаровой прошла в Доме кино. Однако коллеги убедили его, что для этого лучше подойдет Малый зал театра Ермоловой.
Накануне СМИ сообщили, что народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник. Отмечалось, что 58-летнему актеру стало плохо после употребления спиртного.
Народная артистка России Александра Назарова скончалась 22 августа на 80-м году жизни. Похороны актрисы прошли 24 августа на Троекуровском кладбище в Москве.
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