Монеточка отменила выступление на "Нашествии-2018"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская певица Монеточка не будет участвовать в фестивале "Нашествие" в 2018 году.

Она принесла извинения тем, кто ожидал увидеть ее на мероприятии, в своем сообщении в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Причины отказа артистка не уточняла. Ранее от выступления на "Нашествии" отказались группы "Порнофильмы", "Элизиум", "Пошлая Молли" и "Йорш". Большинство из них объяснили отказ участием в фестивале Минобороны РФ. С 2014 года оно стало партнером фестиваля: министерство организует на фестивале зону военной техники и пункт призыва в армию.