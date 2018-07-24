Две группы отказались выступать на "Нашествии" из-за сотрудничества фестиваля с Минобороны

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Группы "Порнофильмы" и "Элизиум" не выступят на "Нашествии". Коллективы отказались от участия в рок-фестивале из пацифистских соображений, сообщает "Газета.ру".

По словам фронтмен "Порнофильмов" Владимира Котлярова, главным условием участия группы был отказ от пропаганды милитаризма.

Аналогичными причинами объяснила свой отказ и группа "Элизиум". Обе группы извинились перед поклонниками.

С 2014 года партнером фестиваля стало Министерство обороны РФ. Ведомство организует на фестивале зону военной техники и пункт призыва в армию.