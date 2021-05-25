Земфира выступит на новом фестивале Summeet в Москве 28 августа

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская певица Земфира выступит на фестивале Summeet в "Лужниках" 28 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительница станет хедлайнером фестиваля и исполнит песни из своего нового альбома. Отмечается, что это будет единственное ее выступление в 2021 году.

Также участниками мероприятия станут группы "ЛСП", Shortparis и "Куртки Кобейна".

Помимо музыкальных выступлений, во время фестиваля можно будет посетить спортивные мероприятия, маркет вещей российских дизайнеров, лекторий известных блогеров и фуд-корт.

"Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя. У фестиваля глобальные задачи: с каждым годом мы планируем увеличить количество дней проведения, сцен, музыкантов, активностей и привлечь как можно больше разной аудитории", – подчеркнули организаторы мероприятия.

Ранее Земфира выпустила первый за восемь лет альбом. Называется он "Бордерлайн", что переводится как пограничное расстройство личности. Всего в альбом вошли 12 композиций.