Земфира выступит на новом фестивале Summeet в Москве 28 августа

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская певица Земфира выступит на фестивале Summeet в "Лужниках" 28 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Исполнительница станет хедлайнером фестиваля и исполнит песни из своего нового альбома. Отмечается, что это будет единственное ее выступление в 2021 году.
Также участниками мероприятия станут группы "ЛСП", Shortparis и "Куртки Кобейна".
Помимо музыкальных выступлений, во время фестиваля можно будет посетить спортивные мероприятия, маркет вещей российских дизайнеров, лекторий известных блогеров и фуд-корт.
"Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя. У фестиваля глобальные задачи: с каждым годом мы планируем увеличить количество дней проведения, сцен, музыкантов, активностей и привлечь как можно больше разной аудитории", – подчеркнули организаторы мероприятия.
Ранее Земфира выпустила первый за восемь лет альбом. Называется он "Бордерлайн", что переводится как пограничное расстройство личности. Всего в альбом вошли 12 композиций.
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