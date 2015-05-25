Фильмы об уличном искусстве и исключительных людях покажут в "Музеоне"

С 26 мая по 16 июня в летнем кинотеатре "Музеона" можно посмотреть фильмы о социальных проектах, уличном искусстве, городских инициативах и исключенных людях. Они будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами.

В программе фестиваля "Делай фильм" ленты на социальные темы, которые касаются каждого, но не озвучены в публичном пространстве. В их числе "Хай-тек в подполье" американского режиссера Стивена Т. Мэинга, "Суперженщины: нерассказанные истории американских героинь", снятые Кристи Гуеварой-Фланаган и Келси Эдвардс из США, "Другой берег" греческого режиссера Никоса Даяндаса.

Перед кинопоказами пройдут лекции и дискуссии с журналистами, художниками, режиссерами, историками и урбанистами.

Для просмотра кино нужно будет купить билет, а вход на лекции и обсуждения бесплатный.

Расписание показов и дискуссий опубликовано на сайте департамента культуры.