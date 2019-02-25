Гергиев выступит на премьере оперы "Хованщина" в Милане

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев в феврале и марте выступит в Милане с оперой "Хованщина", сообщают "Аргументы и факты".

Премьера оперы в постановке Марио Мартоне состоится в театре "Ла Скала" 27 февраля. Спектакли под управлением Гергиева также намечены на 3, 6, 13, 24 и 29 марта.

Князя Ивана Хованского сыграют Михаил Петренко и Владимир Ванееев. Сергей Скороходов исполнит роль князя Андрея Хованского, Алексей Марков – Шакловитого, Станислав Трофимов – Досифея. Марфу сыграет Екатерина Семенчук.

Также в спектакле примут участие хор и солисты Академии известного итальянского театра. Спектакли под управлением

Опера Модеста Мусоргского повествует о князе Иване Хованском. Премьера "Хованщины" состоялась в 1886 году в Санкт-Петербурге.