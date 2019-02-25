Пригожин назвал спекуляцией давление Украины на певицу Maruv

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, и участники ее музыкального коллектива стали заложниками обстоятельств. Нынешние власти Украины запрещают артистам "дышать и жить, свободно мыслить, передвигаться". Такое мнение в комментарии RT высказал российский продюсер Иосиф Пригожин.

"Международное сообщество спит, оно в летаргическом сне. Они реагируют лишь тогда, когда им нужно, и только на те элементы, которые их интересуют. Подыгрывая, поддакивая, они просто себя уничтожают", – заявил Пригожин.

Ранее Maruv, которая победила на национальном отборе, заявила, что на нее оказывают давление. Общественная телерадиокомпания Украины заявила, что примет окончательное решение по поводу ее участия в "Евровидении" после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России. Также ей выдвинули ряд дополнительных требований.

Пригожин высоко оценил проект Maruv. По его мнению, "Евровидение" ничего не даст певице в профессиональном плане. "Это один из модных коллективов, который стилистически от начала и до конца сделан абсолютно правильно. "Евровидение" – лишь эпизод в их жизни. Это не Grammy и не "Оскар", – считает эксперт.

Ранее Иосиф Пригожин оценил участие в "Евровидении" Сергея Лазарева. По мнению продюсера, российский артист имеет право идти на конкурс и во второй, и в третий раз. Но его участие необязательно, так как "он уже стал большим артистом, никому ничего доказывать не нужно". Музыкальный эксперт добавил, что сегодняшнее "Евровидение" – рекламная кампания артиста.

"Евровидение-2019" пройдет в Expo Tel Aviv в Израиле 14, 16 и 18 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны. В это число входят все страны-участницы конкурса предыдущего года, за исключением Болгарии, которая отказалась от участия по финансовым причинам.