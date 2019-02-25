Ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции

Парижский аукцион уникальных исторических документов и предметов искусства, связанных с Россией до и после революции, продаст на торгах перьевую ручку Юрия Гагарина и документ, написанный его рукой. Об этом сообщается на сайте электронной площадки.
Оценочная стоимость лота – 15–20 тысяч евро. Речь идет о черной ручке в виде ракеты со вставками желтого металла, закрепленной на черном цоколе. На подставке имеется надпись "СССР Сентябрь 1959". Текст – поздравление морякам и речникам, а также автограф.
Отдельный лот на торгах – 12 фотографий советского космонавта, сделанных 24 марта 1968 года – за три дня до его гибели. Снимки были сделаны в квартире Гагариных в Звездном городке. Лот рассчитывают продать за 5-7 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина в Московском планетарии открылась выставка под названием "Первый". Она расположена в классическом музее Урании, посвященном исследованиям звездного пространства и космонавтике. На подготовку к мероприятию ушло больше года. Много времени заняла работа с архивными материалами – прессой, фотографиями, свидетельствами очевидцев. Часть из документов представлена на открывшейся выставке.
В конце ноября прошлого года в люксембургском городе Мондорф-ле-Бен открыли памятник Юрию Гагарину. Монумент установили рядом с музеем люксембургской авиации в живописном парке. Также скульптура, посвященная советскому космонавту, появилась в Белграде. На массивном постаменте расположен крошечный бюст первого космонавта, из которого можно разглядеть только голову.
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