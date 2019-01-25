Более 400 тысяч учащихся школ и колледжей Москвы бесплатно посетили музеи

Более 400 тысяч учащихся столичных школ и колледжей присоединились к программе "Музеи – детям", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она напомнила, что программу запустили почти полтора года назад. За это время в ней поучаствовали 408 928 школьников и студентов колледжей. Они бесплатно посетили больше 90 московских музеев и галерей. Всего учащиеся совершили более 615 тысяч бесплатных посещений.
Самым популярным музеем проекта остается Дарвиновский музей. С 1 сентября 2017 года его посетили почти более 72 тысяч раз.
На втором месте оказались музеи-заповедники "Коломенское", "Люблино" и "Измайлово", на которых школьники побывали свыше 60 тысяч раз. Тройку лидеров замыкает Музей космонавтики примерно с 56 тысячами посещений.
Сергунина уточнила, что школьники и студенты коллежей могут посещать сразу несколько музеев за день или ходить в них ежедневно. Бесплатный вход доступен по социальной карте школьника или карте "Москвенок".
5 февраля в Дарвиновском музее откроется выставка "Первозвери", на которой посетителям покажут самых древних млекопитающих на планете. На ней также можно будет увидеть редкие книги XIX века с изображением этих животных. Выставка продлится до 28 апреля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.