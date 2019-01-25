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07:48

Более 400 тысяч учащихся школ и колледжей Москвы бесплатно посетили музеи

культура досуг образование

07:48

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 400 тысяч учащихся столичных школ и колледжей присоединились к программе "Музеи – детям", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она напомнила, что программу запустили почти полтора года назад. За это время в ней поучаствовали 408 928 школьников и студентов колледжей. Они бесплатно посетили больше 90 московских музеев и галерей. Всего учащиеся совершили более 615 тысяч бесплатных посещений.

Самым популярным музеем проекта остается Дарвиновский музей. С 1 сентября 2017 года его посетили почти более 72 тысяч раз.

На втором месте оказались музеи-заповедники "Коломенское", "Люблино" и "Измайлово", на которых школьники побывали свыше 60 тысяч раз. Тройку лидеров замыкает Музей космонавтики примерно с 56 тысячами посещений.

Сергунина уточнила, что школьники и студенты коллежей могут посещать сразу несколько музеев за день или ходить в них ежедневно. Бесплатный вход доступен по социальной карте школьника или карте "Москвенок".

5 февраля в Дарвиновском музее откроется выставка "Первозвери", на которой посетителям покажут самых древних млекопитающих на планете. На ней также можно будет увидеть редкие книги XIX века с изображением этих животных. Выставка продлится до 28 апреля.

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культура досуг образование

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