Утконоса и ехидн времен динозавров покажут в Дарвиновском музее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителям Дарвиновского музея покажут самых древних млекопитающих на планете. 5 февраля там открывается выставка "Первозвери", сообщается на сайте музея.

Утконос и ехидны появились на Земле еще во времена динозавров. Именно за это их называют первозверями (Prototheria). Они представляют собой переходное звено между древними зверообразными рептилиями и остальными млекопитающими. Сейчас обитают на территории Австралии, угрозы исчезновения вида нет.

Отмечается, что открытие этих животных для европейцев стало сенсацией. "Первую шкуру утконоса, доставленную в Великобританию в конце XVIII века, многие сочли подделкой, искусной шуткой азиатских мастеров", – добавили в музее. Даже зоологи сначала думали, что это бобер с пришитым к нему утиным клювом.

На выставке в московском музее также покажут редкие книги XIX века с изображением древних млекопитающих. Выставка продлится до 28 апреля.