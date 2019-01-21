Утконоса и ехидн времен динозавров покажут в Дарвиновском музее

Посетителям Дарвиновского музея покажут самых древних млекопитающих на планете. 5 февраля там открывается выставка "Первозвери", сообщается на сайте музея.
Утконос и ехидны появились на Земле еще во времена динозавров. Именно за это их называют первозверями (Prototheria). Они представляют собой переходное звено между древними зверообразными рептилиями и остальными млекопитающими. Сейчас обитают на территории Австралии, угрозы исчезновения вида нет.
Отмечается, что открытие этих животных для европейцев стало сенсацией. "Первую шкуру утконоса, доставленную в Великобританию в конце XVIII века, многие сочли подделкой, искусной шуткой азиатских мастеров", – добавили в музее. Даже зоологи сначала думали, что это бобер с пришитым к нему утиным клювом.
На выставке в московском музее также покажут редкие книги XIX века с изображением древних млекопитающих. Выставка продлится до 28 апреля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.