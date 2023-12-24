Причиной смерти актера Алексея Черных стал инфаркт

Фото: кадр из фильма "Глухарь. Возвращение"; режиссер - Тимур Алпатов, Максим Аверин, Борис Казаков, Сергей Лесогоров, Мичислав Юзо

Актер театра и кино Алексей Черных умер на 44-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщается на сайте театра Et Cetera, в котором работал артист.

"Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор… Он умер в Москве от инфаркта. Несколько дней назад мы с ним долго разговаривали, Леша рассказывал о том, что хочет сыграть героя Достоевского, что пишет сам инсценировку", – говорится в сообщении.

Коллеги отмечают, что Черных был необыкновенно талантливым артистом и человеком сложной душевной жизни.

"Его внутренний мир был огромным, в нем была мудрость, не свойственная его поколению. Очень больно, нестерпимо больно", – подчеркивается на сайте театра.

Художественный руководитель театра, народный артист РСФСР Александр Калягин назвал Черных одним из самых талантливых артистов.

Алексей Черных умер 23 декабря на 44 году жизни. Зрители могли узнать Черных по ролям в сериалах "Ищейка", "Мент в законе" и "Глухарь". Кроме того, артист был задействован в дубляже зарубежных фильмов и мультиков.