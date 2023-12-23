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23 декабря, 23:41

Культура

Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Ищейка" Алексей Черных

Фото: kino-teatr.ru

Актер Алексей Черных умер на 44-м году жизни. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена) рассказала коллега и подруга скончавшегося Екатерина Соломатина.

"Этот человек невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого", – отметила она.

При этом Соломатина не стала раскрывать обстоятельств и причин смерти актера.

Зрители могли узнать Черных по ролям в сериалах "Ищейка", "Мент в законе" и "Глухарь". Кроме того, мужчина был задействован в дубляже зарубежных фильмов и мультиков. Так, он озвучивал Энтони Маки, который играл Сокола в медиафраншизе Marvel.

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