23 декабря, 23:41Культура
Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Ищейка" Алексей Черных
Фото: kino-teatr.ru
Актер Алексей Черных умер на 44-м году жизни. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена) рассказала коллега и подруга скончавшегося Екатерина Соломатина.
"Этот человек невероятного таланта, с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого", – отметила она.
При этом Соломатина не стала раскрывать обстоятельств и причин смерти актера.
Зрители могли узнать Черных по ролям в сериалах "Ищейка", "Мент в законе" и "Глухарь". Кроме того, мужчина был задействован в дубляже зарубежных фильмов и мультиков. Так, он озвучивал Энтони Маки, который играл Сокола в медиафраншизе Marvel.
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