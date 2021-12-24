Мультфильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве" покажут в канун Нового года

Новогодний короткометражный фильм "Вовка и зима в Тридевятом царстве" покажут в мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" 31 декабря, передает ТАСС.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что новый мультфильм продолжает серию произведений о полюбившихся героях советской мультипликации: в частности, ранее была завершена трилогия о медвежонке Умке и показан новый сюжет о Чебурашке и Крокодиле Гене.

Автором сценария мультфильма "Вовка и зима в Тридевятом царстве" выступила Мария Изотова, в качестве режиссера был приглашен Алексей Введенский. Проект нарисован в технике 2D.

По сюжету короткометражки мальчик Вовка вновь оказался в волшебной стране, где ссорится с Морозко. В результате зима отменяется, герой вынужден спасать Новый год.

Примечательно, что мультфильм первоначально покажут в эфире телеканала СТС Kids 27 декабря. На телевидении он также появится на каналах "Карусель" и "Мульт". В поддержку проекта в мобильных приложениях "Салют" и "Сбербанк Онлайн" запустят квест "Как Вовке вернуть зиму".

В октябре мультсериал "Простоквашино" студии "Союзмультфильм" получил награду "ТЭФИ-Kids" в номинации "Лучший анимационный сериал". Представители профессионального сообщества высоко оценили новый проект, развивающий идеи советского оригинала.