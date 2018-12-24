Назначен новый директор Галереи на Солянке

Художник Екатерина Бочавар назначена директором Государственной галереи на Солянке после того, как с этой должности ушел Федор Павлов-Андреевич. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Екатерина Бочавар официально вступила в должность директора 21 декабря", – сказал представитель музея, передает ТАСС.
Об уходе с должности главы Галереи на Солянке Павлов-Андреевич ранее написал на своей странице в Facebook. В своем посте художник написал, что никогда не планировал руководить музеем. Теперь он возглавит попечительский совет и будет заниматься отдельными проектами.
Государственная галерея на Солянке открылась в 1989 году. Дом, где находится музей, построен в начале XX века архитекторами Сергеевым, Шервудом и Германом. Является памятником неоклассицизма
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