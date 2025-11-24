Индийский актер Дхармендра скончался на 90-м году жизни

Фото: ТАСС/ZUMA/Ashish Vaishnav

Индийский актер Дхармендра, который сыграл в 300 фильмах, ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PTI.

Дхармендра умер в Мумбаи после непродолжительной болезни. О кончине актера рассказала его семья.

Артиста считали "самым романтичным и загадочным героем" индийского кино. Он снимался на протяжении 60 лет и был не менее популярен, чем Радж Капур, а также другие звезды индийского кинематографа.

Он известен своими ролями в кинокартинах "Цветок и камень", "Зита и Гита", "Месть и закон". Последний фильм, в котором снялся Дхармендра, должен выйти в декабре 2025 года.

