Гражданская жена Рудинштейна рассказала о его состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Состояние кинопродюсера и основателя "Кинотавра" Марка Рудинштейна контролируют врачи, рассказала его гражданская жена Наталья в разговоре с РИА Новости.

"Все лечится – как лег, так до сих пор лечимся. Врачи все контролируют. СМИ очень много распространяют", – рассказала Наталья.

Она добавила, что кинопродюсер останется в больнице минимум до следующего вторника.

О госпитализации Рудинштейна стало известно 17 ноября. Сообщалось, что он попал в больницу из-за инфаркта.

Известно, что недавно кинопродюсер перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.