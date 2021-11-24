Объявлен шорт-лист номинантов премии "Виктория"

Фото: пресс-служба МИА "Россия сегодня"

Шорт-лист номинантов национальной музыкальной премии "Виктория" объявили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Президент премии Юрий Костин отметил, что с каждым годом премии доверяет все больше простых слушателей и профессионалов.

"Мы хотим объединить всю музыкальную индустрию и совместно совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыки, а это возможно только в том случае, если в индустрии будут присутствовать конкуренция, азарт и энтузиазм", – отметил Костин.

По его словам, в 2021 году было подано свыше 700 заявок. А в шорт-лист вошли лучшие исполнители по 13 номинациям.

"Каждый год мы продвигаемся в правильном направлении – к профессиональной премии с абсолютно прозрачным и честным голосованием. Попадая в номинации, артисты не требуют побед, поскольку знают, что победители определяются объективно, большинством голосов независимых академиков", – подчеркнул композитор Игорь Крутой.

Костин рассказал, что в премии может участвовать любой музыкант, а за прозрачностью голосования будет следить британская аудиторская компания Ernst&Young.

Номинантами премии в категории "Певица года" стали Светлана Лобода ("Родной"), Лолита ("Приходи на меня посмотреть), "Манижа (Russian Woman), Zivert ("Многоточия"), Мари Краймбрери ("Самолет"), Наталья Гордиенко ("Туз буби") и Полина Гагарина ("Вчера").

В номинацию "Певец года" попали Jony ("Камнепад"), Дима Билан ("Она моя"), Димаш Кудайберген ("Я скучаю по тебе"), Леонид Агутин ("Включите свет") и Филипп Киркоров ("По камням по острым").

За главный приз в категории "Поп-группа года" поборются "#2Маши" ("Корабль-Печаль"), Artik&Asti ("Истеричка"), "А-Студио" ("Дискотека"), Dabro ("На крыше") и "Руки вверх" (Deep House).

В номинацию "Лучшая рок-группа, рок-исполнитель" попали "Би-2" ("Нам не нужен герой"), "ДДТ" ("2020"), Земфира ("Почта"), "Ночные Снайперы" ("Не кури") и "Сурганова и Оркестр" ("Акварель").

Поэтом года может стать Леонид Агутин ("Включите свет"), Мари Краймбрери ("Самолет"), Михаил Гуцериев ("По камням по острым"), Игорь Николаев ("Лето, вернись") и Юлия Соломонова ("Гордость").

В категорию "Хип-хоп-исполнитель года" попали MiyaGi&Andy Panda ("Патрон"), Моргенштерн (Aristocrat), Слава Марлоу ("Ты горишь как огонь"), Баста ("Ты была права") и Скриптонит ("Чистый").

За главный приз в номинации "Саундтрек года" поборются Тилль Линдеманн ("Любимый город"), Артур Пирожков ("Тудым-сюдым"), Елка ("Не брошу на полпути"), Земфира ("Злой человек"), "Любэ" ("А река течет"), Юрий Шевчук и Константин Шумайлов ("Доктор Лиза").

В номинацию "Городской романс года" попали Александр Розенбаум ("Держи свой такт"), Гарик Сукачев&Александр Ф. Скляр ("И снова май месяц"), Николай Басков и Любовь Успенская ("Большая любовь"), Стас Михайлов и Таисия Повалий ("Что с тобой? Как же я?") и Ярослав Сумишевский ("Ты не суди меня").

Номинантами премии в категории "Танцевальный хит года" стали Artik&Asti ("Она не я"), DJ Smash&Моргенштерн ("Новая волна"), Victoria Kohana&Runstar (Desert Rose), Zivert ("Рокки"), Артур Пирожков ("Тудым-сюдым"), Клава Кока ("Ла Ла Ла"), Филипп Киркоров и Maruv (Komilfo).

За главный приз в номинации "Музыкальное видео года" поборются Artik&Asti ("Истеричка"), Тилль Линдеманн ("Любимый город"), Zivert ("Многоточия"), Макс Барских&Zivert (Bestseller), Полина Гагарина ("Ты не целуй"), Сергей Трофимов ("Народ"), Филипп Киркоров ("По камням по острым"), Филипп Киркоров&Maruv (Komilfo), Хабиб ("Ягода малинка").

Композитором года может стать Виктория Кохана ("По камням по острым"), Игорь Крутой (Ave Maria), Константин Меладзе ("Розовый дым"), Леонид Агутин ("Включите свет") и Мари Краймбрери ("Самолет").

В категории "Концерт года" борьба будет идти между "Новой волной – 2021", XIX-XX Церемонией вручения премии "Шансон года", "Анна Нетребко приглашает", "Смотри" (Полина Гагарина), "Моральный кодекс". 30 лет. Юбилейный концерт".

Номинантами премии в категории "Песня года" стали HammAli&Navai ("Птичка"), Валерия ("Теряю сознание"), Джарахов&Markul ("Я в моменте"), Леонид Агутин ("Включите свет"), "Машина времени" ("Свет рождает свет"), Филипп Киркоров ("По камням по острым") и Хабиб ("Ягода малинка").

Церемония вручения состоится 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее Игорь Крутой заявил, что время больших хитов прошло. По его словам, современные исполнители и песни быстро вспыхивают и так же стремительно гаснут.

