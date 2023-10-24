Звезды советских фильмов покажут Москву своей юности в проекте "Киноулица"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал "Москва Доверие" представляет премьеру – звезды советского кино вспомнят столицу своей молодости и расскажут, на каких улицах снимались легендарные кинокартины.

"Киноулица" приглашает к путешествию по улицам Москвы, которые "снялись" в известных художественных фильмах, а гидами станут Нина Маслова, Александр Панкратов-Черный, Татьяна Васильева, Светлана Дружинина, Раиса Рязанова, Дмитрий Харатьян, Светлана Немоляева, Татьяна Веденеева и многие другие народные и любимые актеры и режиссеры.

В формате "уличных посиделок" ведущий Валентин Смирнитский встретится со своими старинными друзьями и партнерами по съемочной площадке. Они вместе вспомнят Москву своей юности, фильмы советской эпохи и те московские улицы, на которых они снимались.

"Я не только вспоминал Москву-киношную разных времен и эпох, но и с интересом узнавал любопытные исторические факты с потрясающим москвоведом Михаилом Жебраком. Например, вы знали про "живые статуи", или, как их еще называли, скрытых "агентов наружного наблюдения" в Парке Горького? Вот и я не знал. А, оказывается, так в 18-м веке боролись с нарушителями порядка в "Нескучном саду". Или про Страховой дом общества "Россия" на Сретенском бульваре начала 20-го века с собственными электростанцией, вентиляцией и отопительными котлами? Это удивительное, технически совершенное здание опережало свое время лет на 50. А где можно было найти в советской Москве частичку старой доброй Англии и снять чисто английскую комедию? Не поверите – в усадьбе "Кусково" и Пречистенском переулке. И таких открытий было очень много. Но вы сами все увидите", – рассказал он.

По-новому в "Киноулице" зрителям откроются культовые "Москва слезам не верит", "Большая перемена", "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Доживем до понедельника", "Мы из джаза". Поможет в этом Михаил Жебрак, который объяснит, почему именно эти улицы были выбраны режиссерами, чем интересны и знамениты эти места и как они изменились сегодня.

В каждой серии прозвучат неизвестные исторические факты и разоблачения мифов и заблуждений о фильмах и о Москве, о том, где в столице снимали тот или иной фильм, по каким киноулицам прошли герои.

Смотрите премьеру цикла "Киноулица" на телеканале "Москва Доверие" 27 октября в 17:45.

Ранее канал "Москва Доверие" получил статус обязательного и бесплатного для вещания муниципального канала – он транслируется на 22-й кнопке. Телеканал входит в Объединенную редакцию московских электронных СМИ "Москва Медиа" (АО "Москва Медиа"). Здесь выходят выпуски новостей, программы о городе, детективы, советские фильмы, экскурсы в историю мирового кинематографа, а также встречи легендарных ведущих с героями эпохи.