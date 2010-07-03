Более 161 тысячи списанных книг из библиотек отдали горожанам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 161 тысячи книг, списанных из библиотек, этим летом отдали горожанам. Издания бесплатно раздавали в рамках проекта "Списанные книги", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый перечень изданий, которые можно было забронировать, а затем забрать, появился 6 июня. В него вошли не востребованные читателями издания, а также ветхие или повторяющиеся экземпляры.

Свыше 155 тысяч книг пополнили домашние библиотеки, еще пять тысяч книг раздали организациям, такие как госучреждения, дома культуры, театры, общественные и коммерческие объединения.

Большей популярностью, как и всегда, пользовались произведения отечественных и зарубежных классиков – Ивана Тургенева, Алексея Толстого, Владимира Набокова, Михаила Шолохова, Михаила Лермонтова, Ги де Мопассана, Александра Дюма. Также с большой охотой люди забирали исторические романы и книги Эдварда Радзинского, Василия Яна, Валентина Пикуля и других писателей.

В Дирекции культурных центров рассказали, что с каждым годом популярность проекта "Списанные книги" растет. Там уточнили, что в июне стартовал пятый этап проекта, и по количеству бронирований он побил все рекорды. В частности, за первые сутки на портале было сформировано более 17 тысяч заказов, причем в каждом насчитывалось от пяти до десяти книг. А вот в 2017 году за тот же период времени москвичи оформили всего около 2,3 тысячи заказов.

В день на портале "Списанные книги" можно было зарезервировать не более 10 изданий. Бронь действовала три дня, продлить ее срок можно было дважды.

Библиотеки города проводят ревизию фондов примерно два–три раза в год. Редкие экземпляры и книжные новинки списанию не подлежат. Перечень книг пополняется раз в полгода. В следующий раз акцию планируется запустить этой зимой.

Идея проекта "Списанные книги" возникла около двух лет назад. С 23 апреля по 1 июня 2016 года московские библиотеки впервые бесплатно передали жителям столицы списанные издания. Около 3,5 тысячи москвичей получили 17 тысяч книг и журналов. А в июне прошлого года начал работать специальный портал. Там два раза в год – в июне и декабре – публикуют списки изданий, которые библиотеки готовы подарить горожанам или организациям.