Более 161 тысячи списанных книг из библиотек отдали горожанам

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 161 тысячи книг, списанных из библиотек, этим летом отдали горожанам. Издания бесплатно раздавали в рамках проекта "Списанные книги", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новый перечень изданий, которые можно было забронировать, а затем забрать, появился 6 июня. В него вошли не востребованные читателями издания, а также ветхие или повторяющиеся экземпляры.
Свыше 155 тысяч книг пополнили домашние библиотеки, еще пять тысяч книг раздали организациям, такие как госучреждения, дома культуры, театры, общественные и коммерческие объединения.
Большей популярностью, как и всегда, пользовались произведения отечественных и зарубежных классиков – Ивана Тургенева, Алексея Толстого, Владимира Набокова, Михаила Шолохова, Михаила Лермонтова, Ги де Мопассана, Александра Дюма. Также с большой охотой люди забирали исторические романы и книги Эдварда Радзинского, Василия Яна, Валентина Пикуля и других писателей.
В Дирекции культурных центров рассказали, что с каждым годом популярность проекта "Списанные книги" растет. Там уточнили, что в июне стартовал пятый этап проекта, и по количеству бронирований он побил все рекорды. В частности, за первые сутки на портале было сформировано более 17 тысяч заказов, причем в каждом насчитывалось от пяти до десяти книг. А вот в 2017 году за тот же период времени москвичи оформили всего около 2,3 тысячи заказов.
В день на портале "Списанные книги" можно было зарезервировать не более 10 изданий. Бронь действовала три дня, продлить ее срок можно было дважды.
Библиотеки города проводят ревизию фондов примерно два–три раза в год. Редкие экземпляры и книжные новинки списанию не подлежат. Перечень книг пополняется раз в полгода. В следующий раз акцию планируется запустить этой зимой.
Идея проекта "Списанные книги" возникла около двух лет назад. С 23 апреля по 1 июня 2016 года московские библиотеки впервые бесплатно передали жителям столицы списанные издания. Около 3,5 тысячи москвичей получили 17 тысяч книг и журналов. А в июне прошлого года начал работать специальный портал. Там два раза в год – в июне и декабре – публикуют списки изданий, которые библиотеки готовы подарить горожанам или организациям.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: