Более 160 тысяч изданий могут выбрать москвичи на сайте "Списанные книги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Более 160 тысяч изданий из библиотек Москвы появятся на сайте проекта "Списанные книги" 18 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Как напомнил Собянин, столичные библиотеки каждый год проводят ревизию своих книжных фондов, что позволяет им "освободить место для новых поступлений". По словам мэра, "списанные книги раздают всем желающим". Сейчас к списанию подготовили свыше 160 тысяч изданий. Они будут доступны на сайте проекта во вторник, 18 декабря, уточнил Собянин.

Ежегодно московские библиотеки делают ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений. А списанные книги раздают всем желающим. К очередному списанию подготовили больше 160 тысяч изданий. Они появятся на сайте 18 декабря. https://t.co/dF4ci3ey1J — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 17 декабря 2018 г.

Идея проекта "Списанные книги" возникла около двух лет назад. С 23 апреля по 1 июня 2016 года московские библиотеки впервые бесплатно передали жителям столицы списанные издания. Около 3,5 тысячи москвичей получили 17 тысяч книг и журналов. А в июне прошлого года начал работать специальный портал. Там два раза в год – в июне и декабре – публикуют списки изданий, которые библиотеки готовы подарить горожанам или организациям.