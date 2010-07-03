Названы самые популярные книги у москвичей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самыми популярными летом книгами у москвичей оказались произведения "Лавр. Неисторический роман" Евгения Водолазкина, "Небесный почтальон Федя Булкин" Александры Нокалаенко и "Пищеблок" Алексея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу библиотек центра Москвы.
Самыми популярными среди детской литературы стали произведения "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, "Капитанская дочка" Александра Пушкина и "Мертвые души" Николая Гоголя.
В пресс-службе также отметили, что чаще остальных в библиотеках выбирают книги из художественной литературы. Из них активно читают авторов Гузель Яхину, Бернара Вербера, Алексея Иванова, Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина, Дмитрия Быкова и других. В летнее время также активно берут литературу из школьной программы.
"Если говорить о библиотеках центра Москвы в целом, то ежемесячно у нас берут примерно 225 тысяч экземпляров", – заключили в пресс-службе.
Ранее Главархив дал советы по правильному хранению книг в квартирах. Москвичам рекомендовали не хранить книги на кухне из-за перепада температур и влажности. Также книги лучше держать подальше от окон и за стеклом, это поможет уберечь их от солнечных лучей и чрезмерного запыления.
Лучшим местом для хранения книг считается сухое, прохладное и проветриваемое помещение при влажности 35%. Также для сохранения первоначального вида книги не следует оставлять их рядом с обогревателями, батареями и другими источниками тепла.
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