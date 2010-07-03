В Главархиве Москвы дали советы по хранению книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главархив посоветовал москвичам не хранить книги на кухне из-за перепада температур и влажности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Представитель Главархива заявил, что книжные страницы подвержены влиянию определенных факторов: перепадам температуры, влажности, запахов, дыма. По его словам, книги лучше держать подальше от окон и за стеклом, это поможет уберечь их от солнечных лучей и чрезмерного запыления. Лучшим место для них будет сухое, прохладное и проветриваемое помещение при влажности 35%.
Собеседник агентства также посоветовал горожанам чаще пылесосить и убирать пыль в комнате, где находится библиотека. "Если издания хранятся в закрытых шкафах, периодически стоит открывать дверцы, чтобы тома проветрились", – добавил собеседник.
Также, по его словам, не следует оставлять книги рядом с обогревателями, батареями и другими источниками тепла. У печатных изделий могут деформироваться страницы и переплет.
"Расставляйте тома вертикально и не слишком тесно друг к другу, что обеспечит свободное доставание книг. При чтении изданий избегайте быстрых перелистываний страниц, загибания углов и сворачивания листов. Используйте специальные книжные закладки", – пояснил собеседник агентства.
Ранее специалисты Главархива Москвы рассказали, как сохранить старые фотографии. Они посоветовали держать снимки в месте с невысокой влажностью и стабильной температурой. Сотрудники Главархива также рекомендовали хранить старые снимки в фотоальбомах из высококачественной пластмассы и желательно со вставными прозрачными страницами.
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