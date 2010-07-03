Более 23 тысяч книг современных авторов появилось в столичных библиотеках

Библиотеки столицы пополнились новыми книгами российских и зарубежных писателей. Всего в учреждения поступило более 23 тысяч изданий. Читатели смогут познакомиться с новинками современной литературы, среди которых романы Ларисы Романовской, Аси Кравченко, Сары Пеннипакер, Романа Беляева, Бонни Беккер, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Большинство поступлений – романы из списка "100 лучших новых книг для детей и подростков", который составляют сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара.
"Большая их часть – произведения художественной литературы. Кроме того, там можно найти и научно-познавательные книги, а также комиксы для подростков и книги-картинки для дошкольного и младшего школьного возраста", – рассказали в пресс-службе дирекции культурных центров департамента культуры.
В начале года в библиотечные фонды поступило свыше 15 тысяч экземпляров книг. Читателям стали доступны более 50 произведений современных российских и зарубежных писателей – лауреатов и финалистов национальных литературных премий. А весной прошлого года во всех библиотеках департамента культуры появился бесплатный электронный доступ к профессиональной периодике. Посетители могут почитать узкоспециализированные научные и деловые издания, например журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге. Электронный доступ открыли более чем к 40 изданиям, в том числе к разнообразным справочникам.
В библиотеках можно не только читать, учиться, но и работать. К услугам посетителей комфортные залы с оборудованными рабочими местами. Здесь есть Wi-Fi, персональные компьютеры, удобная мебель и кофейные автоматы. Приветливые сотрудники сориентируют в зале, а в случае необходимости помогут с поиском справочной литературы. Работать в таком коворкинге можно бесплатно – на входе спросят только читательский билет. Места для коворкинга есть в большинстве библиотек с читальными залами.
Ранее сообщалось, что летние читальни городских библиотек откроются в 11 парках столицы. Стойки с книгами и полки буккроссинга можно будет найти в павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах. Москвичи и гости города смогут почитать книжные новинки и классику под открытым небом.
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