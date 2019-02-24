Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:54

Жена Данелии рассказала о состоянии режиссера

культура

09:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Народный артист СССР Георгий Данелия попал в одну из больниц Москвы с воспалением легких. Об этом рассказала супруга режиссера Галина Юркова-Данелия, передает РИА Новости.

Она уточнила, что его состояние стабильно тяжелое. "Георгий Николаевич находится в реанимации с воспалением легких. Уже стабилизировали дыхание, уже немного легче. Положили только вчера", – поделилась жена Данелии.

Ранее сообщалось, что режиссеру стало плохо, когда он был у себя дома. Ему вызвали скорую, которая забрала Данелию в клинику.

Снявший киноленты "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!" режиссер родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Киноискусству он учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана и Михаила Калатозова.

После курсов "Мосфильма" стал режиссером-постановщиком. Данелия награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика