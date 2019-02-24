Жена Данелии рассказала о состоянии режиссера

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Народный артист СССР Георгий Данелия попал в одну из больниц Москвы с воспалением легких. Об этом рассказала супруга режиссера Галина Юркова-Данелия, передает РИА Новости.

Она уточнила, что его состояние стабильно тяжелое. "Георгий Николаевич находится в реанимации с воспалением легких. Уже стабилизировали дыхание, уже немного легче. Положили только вчера", – поделилась жена Данелии.

Ранее сообщалось, что режиссеру стало плохо, когда он был у себя дома. Ему вызвали скорую, которая забрала Данелию в клинику.

Снявший киноленты "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!" режиссер родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Киноискусству он учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана и Михаила Калатозова.

После курсов "Мосфильма" стал режиссером-постановщиком. Данелия награжден орденами "За заслуги перед отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР.