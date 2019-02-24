Дюжев прокомментировал слова Серебрякова в адрес России

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Дмитрий Дюжев прокомментировал заявления Алексея Серебрякова в адрес России.

В интервью Пятому каналу Дюжев напомнил, что политика находится вне компетенции Серебрякова, и поэтому серьезно воспринимать его слова не стоит.

О политике должны говорить профессионалы. Причину высказываний Серебрякова Дюжев объяснил актерской сущностью.

"Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении – это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом", – сказал артист.

Ранее на высказывания Серебрякова отреагировали в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение, что выпад актера против страны является пиар-акцией, направленной на дискредитацию России.

Накануне в ходе своего выступления в Лондоне Серебряков сказал, что Россия якобы "разжигала конфликты" в ряде стран и обвинил власти в "переписывании истории".

Серебряков делает подобные резонансные заявления не в первый раз. В прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость.

Актер прославился благодаря ролям в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан".

В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей.